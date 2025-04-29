العواصف الترابية تضرب مصر الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح شديدة تصل القاهرة

شهد البلاد حالة جوية غير مستقرة يوم الأربعاء، حيث يتأثر الطقس بمنخفض جوي سطحي يؤدي إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة، مما يتسبب في تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وقد تصل بعض المناطق إلى حد العاصفة الترابية، مما يتطلب الحذر واتباع النصائح الوقائية لتجنب الأضرار الناتجة عن تلك التقلبات الجوية.

العواصف الترابية

تشير خرائط الطقس إلى اشتداد حدة الرياح السطحية مساء الأربعاء، حيث تتأثر مدن خليج السويس ومدن الوجه البحري بشكل كبير، مع وصول سرعة هبات الرياح إلى 80 كم/ساعة في مناطق شمال الصعيد والجيزة والقاهرة، و75 كم/ساعة على مدن خليج السويس، بينما تصل إلى 70 كم/ساعة في الصحراء الغربية، وتؤدي هذه الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة بصورة ملحوظة، مما يزيد من صعوبة الرؤية الأفقية وتفاقم الأجواء القاسية على المناطق المكشوفة، مما يتطلب الحذر الشديد خلال التنقل في هذه الأجواء.

الأمطار الرعدية وتأثيراتها على شمال غرب الجمهورية

من المتوقع أن تؤثر الجبهة الباردة للمنخفض الجوي على شمال غرب الجمهورية، حيث تجلب تيارات هوائية باردة ورطبة تؤدي إلى تكاثر السحب الركامية الممطرة بغزارة على مناطق مثل السلوم وسيدي براني ومرسى مطروح، مع امتداد فرص سقوط أمطار أقل شدة إلى محافظة الإسكندرية، وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون حارة في معظم أنحاء الجمهورية، باستثناء شمال غرب البلاد الذي يشهد أجواء لطيفة نهاراً، مما يعكس تأثير المنخفض الجوي بشكل متباين على مختلف المناطق.

نصائح للتعامل مع العواصف الترابية وحالة الطقس

يوصي خبراء الأرصاد بضرورة اتباع مجموعة من التدابير الوقائية للحفاظ على السلامة العامة، خاصة مع تزايد نشاط الرياح والعواصف الترابية، وتشمل النصائح: