نقابة المهن الموسيقية تُحيل رضا البحراوي بسبب فيديو متداول “أعرف السبب”

أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، عن قرار النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة بإحالة المطرب رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق، على إثر تداول فيديو منسوب إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا القرار توافقًا مع لوائح النقابة التي تنظم سلوك أعضائها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقًا تجاه تصرفات مماثلة.

رضا البحراوي

تولي نقابة المهن الموسيقية اهتمامًا كبيرًا بسلوك أعضائها لضمان احترام القيم المجتمعية، حيث تعمل النقابة على تنفيذ لوائحها بحيادية كاملة دون تمييز، ويؤكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة لا تفرق بين أعضائها في تطبيق القواعد، بل تسعى دائمًا للحفاظ على القيم التي تمثل المجتمع المصري، مما يعزز من مكانة الفن المصري في الداخل والخارج، وتشمل هذه اللوائح التعامل مع أي مخالفات قد تؤثر على الذوق العام.

أهمية الحفاظ على القيم الفنية

تؤمن نقابة المهن الموسيقية بأن الفن رسالة سامية يجب أن تتسم بالاحترام والرقي، حيث تأتي أهمية القواعد التي تضعها النقابة في حماية الأعراف الفنية والتقاليد التي تشكل هوية المجتمع الثقافية، ومن هذا المنطلق، تتخذ النقابة إجراءات صارمة تجاه أي خروج عن تلك القواعد، سواء كان ذلك من قبل الفنانين أو حاملي التصاريح المؤقتة، مما يساهم في تعزيز صورة الفن المصري على المستويين المحلي والدولي.

دور النقابة في دعم الفنانين الملتزمين

تعمل نقابة المهن الموسيقية على دعم الفنانين الذين يلتزمون برسالتهم الفنية ويحرصون على تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري، حيث تقوم النقابة بتوفير بيئة داعمة لكل من يساهم في إثراء الساحة الفنية بأعمال تحترم الجمهور، وفي الوقت ذاته، تتابع النقابة بحزم المخالفات التي تضر بمكانة الفن، مما يجعلها حائط الصد الأول في حماية الذوق العام من أي تجاوزات.