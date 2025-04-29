اكتساح مذهل.. تطبيق Instagram Edits يتصدر التنزيلات ويتفوق على CapCut

أطلقت شركة Meta تطبيقًا جديدًا لإنشاء الفيديوهات يُدعى “Instagram Edits”، والذي تمكن من تحقيق نجاح كبير في وقت قياسي، حيث تجاوزت تنزيلاته 7.1 مليون مرة خلال الأيام الأولى من طرحه على أنظمة iOS وAndroid، متفوقًا على منافسه المباشر “CapCut” من ByteDance بفارق كبير. تم تصميم التطبيق لتسهيل إنشاء محتوى Instagram Reels والقصص وغيرها من المنشورات الاجتماعية، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين.

أسباب تفوق تطبيق Instagram Edits على المنافسين

يعزى النجاح الكبير لتطبيق Instagram Edits إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها تكامل التطبيق مع شبكة Meta ومنظومتها الواسعة التي تشمل ملايين المستخدمين النشطين يوميًا، مما يتيح للتطبيق الوصول إلى جمهور ضخم منذ اللحظة الأولى لإطلاقه. بالإضافة إلى ذلك، يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وأدوات متقدمة لتحرير الفيديو، مما يجعل تجربة إنشاء المحتوى أكثر سلاسة وجاذبية للمستخدمين مقارنة بالمنافسين الآخرين. كما أن الترويج القوي الذي قامت به Meta عبر منصاتها المختلفة ساهم في تعزيز انتشار التطبيق وتحقيق أرقام تحميل عالية.

عدد تحميل تطبيق Instagram Edits

تم تنزيل تطبيق Instagram Edits حوالي 1.2 مليون مرة على أجهزة iOS و5.9 مليون مرة على أجهزة Android، ليصل إجمالي التنزيلات إلى 7.1 مليون في أقل من أسبوع. بالمقارنة، تمكن تطبيق CapCut من تحقيق 83.5 ألف تحميل فقط خلال نفس الفترة الزمنية. في الولايات المتحدة وحدها، بلغ عدد تنزيلات تطبيق Edits حوالي 381,000، مقارنة بـ 3,400 تحميل فقط لتطبيق CapCut. هذا الفارق الكبير في الأرقام يبرز قوة تطبيق Edits ومدى تأثير شبكة Meta في تعزيز انتشاره السريع بين المستخدمين.