خطوة بخطوة .. “من هنـــــــــــا” .. خطوات اضافة المؤهل العلمي عبر تطبيق توكلنا 1446

تسعي وزارة التعليم السعودية على تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث وفرت تطبيق توكلنا الذي يوفر خدمة إضافة المؤهل العلمي بكل سهولة لذلك سوف نوضح لكم خطوات اضافة المؤهل العلمي عبر تطبيق توكلنا ولكن يجب توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على تلك الخدمة التي سوف نوضحها في مقال اليوم.

خطوات اضافة المؤهل العلمي عبر تطبيق توكلنا

يريد الكثير من المواطن والمقيم في السعودية التعرف على طريقة إضافة المؤهل العلمي عبر تطبيق توكلنا والشروط المطلوبة كما يلي:

في بداية الأمر افتح تطبيق توكلنا على جهازك المحمول.

ثم من القائمة اختر خدمة تجويد بيانات التعليم.

بعد ذلك اضغط على إضافة مؤهل داخلي.

ثم كتابة المعلومات المطلوبة مثل اسم المؤسسة التعليمية ودرجة المؤهل وتفاصيل التواصل.

بعد ذلك قم بإرفاق صورة من الشهادة أو المؤهل.

بعد ذلك تأكد من البيانات ثم اضغط على إرسال.

في النهاية بعد إرسال الطلب يمكن متابعة حالتك عن طريق التطبيق.

شروط طلب المؤهل العلمي في السعودية

وفر تطبيق توكلنا خدمة اضافة المؤهل العلمي عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي للتسهيل على المواطنين السعوديين والسعوديات المتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات كما يلي بكل التفاصيل: