ثبتها وغني مع أبنائك طول اليوم “تردد قناة طيور بيبي 2025” .. نزلها على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور بيبي تعتبر واحدة من أبرز وأشهر القنوات المتخصصة في عرض قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي، بالإضافة إلى أنها تقدم محتويات ترفيهية وتعليمية هادفة تشمل الأناشيد والأغاني الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية الصغيرة، لذلك تصدرت عمليات البحث من الأمهات عن تردد قناة طيور بيبي الجديد على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور بيبي

تردد قناة طيور بيبي الجديد على مختلف الأقمار الصناعية كما يلي:

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة طيور بيبي

تتميز قناة طيور بيبي بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: