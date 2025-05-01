ثبتها واستمتع بالمباريات الحصرية على تردد قناة on time سبورت الجديد 2025

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم وأشهر القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي وذلك بفضل المباريات المحلية والعالمية بأعلى جودة والاستوديوهات التحليلية المميزة التي تجمع بين نخبة من أفضل نجوم الكرة والإعلام الرياضي، حيث أعلنت القناة عن التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
تردد قناة on time
تردد قناة on time الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة on time على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 11861.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة on time على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12379.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة on time على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط تردد قناة on time على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من الريموت.
- من القائمة الرئيسية اختر خانة “التثبيت اليدوي أو التركيب اليدوي”.
- النقر على خانة “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على جهاز الاستقبال “نايل سات أو عرب سات”.
- كتابة بيانات القناة المحددة وهي: استقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وتردد القناة.
- اضغط على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “تنزيل” ويتم ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال مع القنوات الموجودة.