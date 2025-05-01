ثبتها واستمتع بالمباريات الحصرية على تردد قناة on time سبورت الجديد 2025

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم وأشهر القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي وذلك بفضل المباريات المحلية والعالمية بأعلى جودة والاستوديوهات التحليلية المميزة التي تجمع بين نخبة من أفضل نجوم الكرة والإعلام الرياضي، حيث أعلنت القناة عن التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة on time

تردد قناة on time الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة on time على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة on time على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة on time على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة on time على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: