القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 بجودة عالية .. مواعيد العرض الأسبوعية

تصدرت عمليات البحث من محبي مسلسل المؤسس عثمان عن أحداث الحلقة 190 وموعد عرض الحلقة والقنوات الناقلة، حيث شهد إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 الكثير من التطورات والتصاعدات الدرامية المفاجأة وذلك بعد إنقاذ حليمة ولكن يسقط علاء الدين وغونجا أسرى في أيد المغول ومساعدة صوفيا لعثمان وفقًا لاتفاق بينهما، حيث يعتبر هذا المسلسل من أفضل المسلسلات التركية التاريخية التي يتم عرضها في وقتنا الحالي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190 أنه تم نصب فخ للسيدة بالا وابنتها حليمة والسيد حسن يدخل في صراع شديد مع الملك عثمان بسبب تعاونه مع الكفار وهذا الأمر الذي يسبب ابتعاد حسن عن عثمان ويتضح أنها خطة من المغول بهدف اشتعال الفتن بين العثمانيين، بالإضافة إلى أن جلاديوس يصل إلى بورصة ويجمع الجيش والانقلاب ضد عثمان وهذا يجعله يدخل في حرب مع عثمان ولكن الأخير يستطيع تسديد ضربة قوية بسيفه لجلاديوس فيتساءل الجمهور هل سيموت جلاديوس؟ أم أنها مجرد إصابة؟

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190

يترقب الجمهور ومحبي مسلسل المؤسس عثمان موعد عرض الحلقة 190 والتي تكشف مصير حليمة من الموت والتي سوف يتم عرضها في يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا عبر قناة ATV التركية، ويتم عرض الحلقة مترجمة في يوم الخميس التالي عبر قناة الفجر الجزائرية أو قناة اليرموك الأردنية أو قناة مصر أم الدنيا.