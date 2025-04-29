عيش المغامرات واستكشف الطبيعية.. نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 بجودة عالية دون تشويش

احتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك مكانة مميزة بين القنوات العربية على الأقمار الصناعية المختلفة، فهي قناة متخصصة في عرض الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية المختلفة سواء عن عالم الحيوان وعالم المحيطات والاستكشافات المختلفة، وتعتبر القناة أيقونة حصرية متميزة لعرض البرامج المميزة المختلفة في المجالات المتنوعة، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من خلال تنزيل القناة بالتردد الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات أو العرب سات، ويتصدر تردد القناة مؤخراً محركات البحث لمعرفة تفاصيل أحدث تردد لها، وسوف نوضح لكم هذا في السطور التالية فتابعونا.

تردد قناة ناشيونال جرافيك نايل سات

توفر قناة ناشيونال جيوغرافيك تردد سهل لها عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث يمكن استقبالها على هذا القمر من أي مكان بالوطن العربي، والترد جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

إليكم الآن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية وهو كالتالي:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل التردد الجديد قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد أن استعرضنا عليكم تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة إليكم كيفية تنزيلها عبر أجهزة الاستقبال بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: