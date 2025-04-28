شغالة.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 54 على تردد TRT 1 بجودة هائلة

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وهي الحلقة 54، حيث إن المسلسل في مجملة أخذ شهرة وشعبية كبيرة بين ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، حتى أن ينقل قصة الناصر صلاح الدين، وكيف خطط للحصول على القدس، بعد صراع كبير وحروب متتالية مع الأعداء، إلى أن جاءت حلقة 54 التي يتم عرضها اليوم الإثنين، وهي تجذب انتباه المشاهد عن ماذا سيحدث فيها بعد دخول بوري كجسوس بين الأعداء.

الحلقة 54 مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في التوقيت التالي:-

عرض حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

فيما يتم إعادة الحلقة مترجمة للغة العربية يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا على قناة الفجر الجزائرية.

كما يتم نقل الحلقات على منصة قصة عشق بمختلف اللغات.

تردد قناة TRT 1 التركية على نايل سات .

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة TRT 1 التركية، الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، كما في المعلومات التي تتمثل في الأتي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11042.

بينما الإستقطاب فهو أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك متابعة حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجمة إلى اللغة العربية، بناءً على المعلومات الأتية:-