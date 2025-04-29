تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، مما تحرص القناة على تقديم باقة كبيرة من البرامج المختلفة ما بين التعليمي والترفيه، لتكون القناة من أروع القنوات أمام شريحة كبيرة من الصغار راغبي مشاهدة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة دون توقف، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

نزل تردد قناة طيور الجنة الحديث

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على البيانات التالية:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

التردد الحديث للقناة 11393.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة “5/6”.

تردد طيور الجنة الثاني

ولقناة طيور الجنة تردد أخر على القمر الصناعي، حتى تتمكن من مشاهدة باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة على مدار الساعة، وذلك كما جاءت معلوماته كما يأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الخاص بالقناة 11310.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-