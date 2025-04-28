خدمة مميزة متاحة ليك.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين بالرقم الوطني في أقل من 5 دقائق

يهتم الكثير من المقيمين والمغتربين عن دولة السودان لمعرفة أسهل طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين من أي مكان، حيث أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح حساب بنكي عبر شبكة الانترنت بكل سهولة، وجاءت تلك الخدمة لتسهل على كافة العملاء الخدمات الإلكترونية بدلاً من التوجه لفروع البنك، ويعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك في السودان والذي تستقبل أعداد مهولة من العملاء بشكل يومي نظراً لتوفير الخدمات الإلكترونية لتسهل على العملاء إجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة، وسوف نوضح لكم الآن تفاصيل فتح حساب بنك الخرطوم.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يتزايد البحث في الوقت الحالي عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم، حيث أن تلك الخدمة متاحة أمام الجميع من أي مكان دون زيارة الفرع، وتتم عملية فتح الحساب البنكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم التوجه إلي موقع بنك الخرطوم.

اختيار أيقونة فتح حساب جديد.

إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل من “الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، رقم الهوية الوطنية.

يجب رفع المستندات المطلوبة ومنها “بطاقة الهوية الوطنية، شهادة السكن”.

يتم التأكد من صحة البيانات المسجلة قبل النقر على “إرسال الطلب”.

بعد ذلك ستصل للعميل رسالة الكترونية توضح قبول الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

الآن نوضح لكم الشروط الخاصة بفتح حساب بنك الخرطوم المتاح أمام الجميع ومن بين تلك الشروط التالي: