رابط سريع لـ الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025 .. أسمك في الكشف ولا ايه!

برنامج تكافل وكرامة يعتبر من إحدى أهم وأشهر برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل دعم جميع الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة في مصر بهدف توفير دعم نقدي يساعد في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة عبر الموقع الرسمي التابع لها.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر برنامج “تكافل وكرامة” من القائمة الرئيسية.

اختر خانة “الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة” من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المحددة لها بشكل صحيح.

كتابة الرقم القومي بطريقة صحيحة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور حالة المعاش الخاص بالمستعلم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية: