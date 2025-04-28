“وحش علي الطــريق الصعبــة” تويوتا لاند كروزر 300 موديل 2026 Toyota Land Cruiser بمواصفــات مدهشــة

تُعد تويوتا لاند كروزر 2026 واحدة من أكثر السيارات المنتظرة في فئة الدفع الرباعي، حيث تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري، فيما يلي نظرة شاملة على مواصفات وأسعار هذا الطراز المرتقب.

تويوتا لاند كروزر

التصميم الخارجي والداخلي

تتميز لاند كروزر 2026 بتصميم خارجي جريء يعكس تراثها العريق مع لمسات عصرية، مثل الأضواء الأمامية بتقنية LED وشبكة أمامية واسعة تعزز من مظهرها القوي، توفر خيارات عجلات بمقاسين 18 و20 بوصة، مما يجعلها مناسبة للقيادة في المدينة وعلى الطرق الوعرة.

أما المقصورة الداخلية، فتقدم مساحة واسعة لخمسة ركاب، مع مقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا، ونظام ترفيهي متطور بشاشة مقاس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي JBL عالي الجودة مكون من 14 مكبر صوت.

الأداء والمحركات

تتوفر لاند كروزر 2026 بمحرك هجين توربيني سعة 2.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 326 حصان، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، يعمل هذا المحرك مع نظام دفع رباعي متكامل وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف التضاريس.

تقنيات السلامة

تأتي لاند كروزر 2026 مزودة بمجموعة شاملة من ميزات الأمان، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة الديناميكي، ووسائد هوائية شاملة، ونظام التحكم في المناخ متعدد المناطق، مما يضمن راحة وأمان جميع الركاب.

الأسعار المتوقعة في السعودية

تتراوح أسعار تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية حسب الفئة والمواصفات، كما يلي:

GXR: 256,220 ريال سعودي

GXR2: 276,160 ريال سعودي

GXR3: 305,370 ريال سعودي

GXR4: 317,445 ريال سعودي

GXRS: 326,875 ريال سعودي

VXR: 416,760 ريال سعودي.

لاند كروزر SE 2026 الكهربائية

كشفت تويوتا عن طراز لاند كروزر SE الكهربائي بالكامل، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في تصميم لاند كروزر التقليدي، يتميز هذا الطراز بهيكل أحادي وتصميم ديناميكي، ومدى قيادة يصل إلى 1000 كيلومتر، مع مقصورة تتسع لسبعة ركاب، من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأسواق بدءًا من عام 2026.

تويوتا لاند كروزر 2026 تجمع بين الأداء القوي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصميم العصري، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق القيادة على الطرق الوعرة والباحثين عن الراحة والفخامة، مع توفر النسخة الكهربائية SE، تؤكد تويوتا التزامها بالابتكار والاستدامة في صناعة السيارات.