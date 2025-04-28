خطوات تثبيت تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات 2025 “لولو هتغني معاك طول اليوم”

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة وناسة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة محتويات القناة التي تقدمها، وتعتبر قناة وناسة من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل محتويات الأطفال الهادفة التعليمية والترفيهية على مستوى الوطن العربي، وتناسب جميع الأعمار والأذواق وتتميز بجودة استثنائية في الصوت والصورة.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط واستقبال قناة وناسة الجديدة على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: