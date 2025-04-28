خطوات تنزيلها على نايل وعرب سات “تردد قناة كراميش الجديدة” .. أحدث تردد لجميع الاقمار الصناعية

تصدرت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لضمان جودة بث عالية وخالية من التقطيع أو التشويش، حيث تعتبر القناة واحدة من أهم وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، حيث تقدم محتويات ترفيهية وتعليمية مناسبة لجميع الأعمار وهذا جعلها تحقق شعبية واسعة بين جميع الأسر

تردد قناة كراميش

أصدرت إدارة قناة كراميش التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11603.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: