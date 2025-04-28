القناة اللي هتفرح أبنك 24 ساعة .. تردد قناة ماجد الاطفال الجديد على نايل سات 2025

من أكثر الأمور التي تصدرت معدلات البحث تردد قناة ماجد للأطفال على مختلف الأقمار الصناعية للاستمتاع بمحتوى القناة المتميز، حيث أعلنت إدارة قناة ماجد عن تحديث التردد الجديد للقناة من أجل ضمان تقديم أفضل جودة بث صوت وصورة لمتابعيها، حيث تعتبر واحدة من أبرز وأشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في تقديم محتويات ترفيهية وتعليمية للأطفال، بالإضافة إلى أنها تجمع بين المرح والفائدة عن طريق برامجها المتنوعة.

تردد قناة ماجد الاطفال

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11526.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11804.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

البرامج التي تقدمها قناة ماجد للأطفال

تقدم قناة ماجد مجموعة من البرامج الهادفة للأطفال التعليمية والترفيهية والتي تتمثل في الآتي: