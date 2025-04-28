ثبتها الآن بكل سهولة “تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل وعرب سات 2025 ” .. نزلها مستني ايه

يتساءل محبي المسلسلات التركية خاصًة مسلسل المؤسس عثمان الذي حصل على شعبية كبيرة من الجمهور عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية للاستمتاع بمشاهدة المسلسلات التركية المترجمة باللغة العربية، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أبرز وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المسلسلات التركية المترجمة على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أصدرت إدارة قناة الفجر الجزائرية التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12645.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: