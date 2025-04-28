باقي ساعات فقط على موعد صرف معاشات شهر مايو .. التأمينات الاجتماعية تكشف

تصدرت عمليات البحث من أصحاب المعاشات مع اقتراب حلول شهر مايو عن موعد صرف معاشات شهر مايو وطرق استلام المستحقات بسهولة وطريقة آمنة من أجل تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسميًا عن مواعيد وآليات صرف معاشات شهر مايو وطرق الاستعلام عن حالة المعاش.
موعد صرف معاشات شهر مايو
كشفت الهيئة العامة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 والتي يبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 1 مايو 2025 مما يوفر للمستحقين استلام جميع مستحقاتهم بدون تأخير ويأتي هذا التحديد من أجل ضمان سهولة حصول المواطنين على أموالهم وتنظيم عمليات السحب في جميع المنافذ وحرصت التأمينات الاجتماعية على توفير مجموعة من الوسائل لتسهيل عملية صرف المعاشات.
خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن حالة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية العامة للتأمينات الاجتماعية
- تسجيل الدخول على الموقع بحساب الفيسبوك أو ربط حساب جوجل
- التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة “الاستعلام عن حالة المعاش” من الخدمات المتاحة.
- تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه “شهر مايو”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم بطريقة صحيحة.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور حالة المعاش سواء كان متجمد أو موقوف وموعد الصرف.