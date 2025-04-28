باقي ساعات فقط على موعد صرف معاشات شهر مايو .. التأمينات الاجتماعية تكشف

تصدرت عمليات البحث من أصحاب المعاشات مع اقتراب حلول شهر مايو عن موعد صرف معاشات شهر مايو وطرق استلام المستحقات بسهولة وطريقة آمنة من أجل تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رسميًا عن مواعيد وآليات صرف معاشات شهر مايو وطرق الاستعلام عن حالة المعاش.

موعد صرف معاشات شهر مايو

كشفت الهيئة العامة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 والتي يبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 1 مايو 2025 مما يوفر للمستحقين استلام جميع مستحقاتهم بدون تأخير ويأتي هذا التحديد من أجل ضمان سهولة حصول المواطنين على أموالهم وتنظيم عمليات السحب في جميع المنافذ وحرصت التأمينات الاجتماعية على توفير مجموعة من الوسائل لتسهيل عملية صرف المعاشات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن حالة المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية: