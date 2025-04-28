أرسلها للكل قبل العيد .. عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025

يتشارك الأهل والأصدقاء رسائل تهنئة وأطيب الامنيات على رسائل الهاتف المحمول وصور تهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك تعبيرًا منهم عن الفرحة الشديدة التي تغمر قلوبهم، وهذه المناسبة يحتفي البعض الآخر من الله قد اصطفاهم لتأدية مناسك الحج هذا العام والوقوف على جبل عرفات وقد غادرت أفواج الحجاج البلاد لتبدأ مناسك الحج.

عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

إليكم أجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025 كما يلي:

تقبل الله منكم أصحابي صالح أعمالكم ومتعكم بالعافية.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب بالهنا والسرور والطاعات.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب وفي العام القادم في مثل هذه الأيام يرزقكم الله بزيارة بيته العتيق.

متعكم الله بالنور وأدخل عليكم السرور.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء 2025

إرسال عبارات تهنئة عيد الأضحى للأصدقاء للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة: