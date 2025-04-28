تبقى القليل .. رسميًا موعد عيد الاضحى ٢٠٢٥ وفقًا لقرارات المعهد القومي للبحوث

تصدرت عمليات البحث من المسلمين بعد انتهاء عيد الفطر المبارك عن موعد عيد الأضحى 2025، حيث كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد غرة شهر ذو الحجة لعام 1446هـ، وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية إلا أن يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى المبارك عن طريق ظهور رؤية الهلال الشرعية.

موعد عيد الاضحى ٢٠٢٥

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي من المتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 ويكون الوقفة يوم الخميس الموافق 5 يونيو ولكن يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي بعد تحري هلال شهر ذي الحجة والذي يكون يوم الجمعة الموافق 26 مايو 2025

موعد وقفة عرف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرًة بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 وذلك في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة ويبقى الهلال في القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس ويستمر الهلال في سماء باقي محافظات الجمهورية لمدة تتراوح ما بين 40 و 49 دقيقة، ووفقًا على ذلك تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 ووقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.