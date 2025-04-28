قطار الخط السككي فائق السرعة في المملكة المغربية .. مزايا عالية مقابل سعر بسيط للتذكرة

أحدث قطار البراق منذ بداية إطلاقه في المغرب تغيير كبير في قطاع النقل السككي في جميع أنحاء المغرب وذلك بفضل سرعته وما يوفره من جميع سبل الراحة وتجربة السفر التي يقدمها وحسب إحصائيات المكتب الوطني للسكك الحديدية وصل حوالي 3 مليون مسافر عن قطارات البراق، وأتاح المكتب الوطني للسكك الحديدية إمكانية شراء تذاكر قطار البراق من الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب أو من شبابيك محطات القطار.

الخط السككي فائق السرعة

البراق قطار فائق السرعة في المغرب وهو يعتبر من أسرع القطارات في العالم والتي تصل سرعته إلى 320 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنه يشرف على تشغيله المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب ويربط بين مدينة طنجة والدار البيضاء مرورًا بكل من مدينة القنيطرة والرباط ويضم 8250 راكب يوميًا، وهو يعتبر أول قطار فائق السرعة في إفريقيا وأعلن عنه رسمياً رئيس المغرب الملك محمد السادس.

أسعار تذاكر قطار البراق فائق السرعة في المغرب

جاءت أسعار تذاكر قطار البراق فائق السرعة في المغرب كما يلي: