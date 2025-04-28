متعة في اللعب .. رسميًا الإعلان عن موعد نزول GTA 6 على الموبايل “هنـــــــا”

أعلنت شركة روك ستار المطورة للعبة جاتا 6 عن موعد نزول النسخة السادسة من هذه اللعبة التي طال انتظارها هذا العام، حيث أن نزولها سوف يأخذ بعض الوقت الذي يقترب ما بين عدة أشهر من أجل إطلاقها في الأسواق، ويمكن بعد ذلك تحميها على أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

موعد نزول GTA 6

تم الكشف عن موعد نزول لعبة جاتا 6 في الأسواق وهذا الموعد يكون كالتالي:

موعد إطلاق لعبة جاتا 6 في الأسواق سوف تكون في خريف هذا العام ما بين شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر للنسخة السادسة لها.

سوف تكون هذه اللعبة متاحة عبر Xbox series xs وplaystation

كيفية تحميل لعبة GTA 6

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل تحميل لعبة جاتا ٦ على الجهاز الخاص وهذه الخطوات تكون كالآتي

يمكن تحميل لعبة GTA 6 عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص rockstar games

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك أو إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب.

الضغط بعد ذلك على كلمة “اشتري الآن” ثم اختر كلمة “اللغة العربية” من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية للعبة.

اتباع التعليمات من أجل إتمام عملية الشراء وإتمام عملية التحميل.

مميزات لعبة GTA 6

توجد العديد من المميزات التي تتميز بها لعبة جاتا ٦ عن غيرها من باقي الألعاب وهذه المزايا تتمثل في الآتي