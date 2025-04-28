كيفية إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق 2025 والشروط اللازمة

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق من إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، ناهيك عن أن ذلك فإن وزارة التجارة العراقية أطلقت مثل هذه الخدمات الإلكترونية عبر منصة أور، التي تعتبر من أبرز المنصات العاملة في العراق، حتى يتمكن المواطنين من إضافة مواليدهم إلى البطاقة التموينية إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مقر، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية بالعراق

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية داخل دولة العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بزيارة منصة أور الإلكترونية.

بعد ذلك ستتمكن من تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

ليتم بعدها اختيار خدمة “إضافة مولود جديد” من القائمة الخاصة بالخدمات.

ملء استمارة طلب الإضافة المتمثلة في الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة.

مع رفع المستندات السارية والصالحة التي من بينها شهادة ميلاد الطفل والبطاقة التموينية للعائلة وكذلك الهوية الشخصية.

التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

مع النقر على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية في العراق؟

وجاءت أبرز الشروط المعنية بطلب إضافة الأطفال إلى البطاقات التموينية داخل دولة العراق، بناءً على ما يأتي:-