انتظر الإضافات الجديدة بالقرب من موعد إصدار GTA 6 .. عالم جديد ومتعة مثيرة في اللعب 2025

تعتبر لعبة GTA 6 واحدة من أهم الإصدارات التي ينتظرها عدد كبير من محبي ومتابعي الألعاب الإلكترونية في العالم لعام 2025 لذلك يرغبوا التعرف على موعد إصدار GTA 6 حيث تقوم شركة Rockstar Games على تطوير اللعبة حيث سوف تقدم تصميمات ومزايا إضافية في عالم الألعاب المفتوحة التي نالت إعجاب الملايين من محبي تلك اللعبة.

موعد إصدار GTA 6

يريد محبي ألعاب الإثارة والتشويق التعرف على موعد إطلاق تلك اللعبة حيث صرحت شركة Rockstar المسؤولة عن تطوير تلك اللعبة بأن الإصدار الرسمي للعبة سوف يكون في آخر عام 2025م أي من المتوقع أن يكون ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر وذلك لأجهزة البلايستيشن كما على الرغم من ظهور أخبار وتقارير حول احتمال تأجيل الإطلاق إلى 2026 إلا أن الشركة وشركتها الأم Take-Two أكدت بأنها سوف تطلق الاصدار الجديد للعبة GTA التي لها قصة شهيرة أعجبت عدد كبير من المتابعين لتلك اللعبة.

آخر أخبار إصدار GTA 6

هناك بحث عن آخر أخبار إصدار GTA 6 لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل المتاحة لدينا في مقال اليوم كما يلي: