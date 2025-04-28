خطوات التسجيل في خدمة أجير الحج بالمملكة العربية السعودية 1446

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة أجير الحج داخل المملكة من أجل العمل الموسمي في المشاعر المقدسة وتسهيل الإجراءات التي تخص توظيف القوى العاملة المؤقتة.
خدمة أجير الحج
توجد بعض التفاصيل التي تخص خدمة أجير الحج الإلكترونية داخل المملكة وهذه التفاصيل هي
- تتيح خدمة أجير الحج فرصة عمل في المشاعر المقدمة أثناء موسم الحج للباحثين عن عمل من السعوديين والمقيمين.
- يمكن من خلال هذه الخدمة للمنشآت العاملة في مناطق الحج توظيف السعوديين أو المقيمين داخل المملكة بعقود مؤقتة مع إصدار تصريح عمل موسمي عبر منصة أجير الإلكترونية.
- من خلال هذه الخدمة يمكن للمنشآت توفير كوادر بشرية للعمال بكفاءة عالية.
أهداف خدمة أجير الإلكترونية
هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها خدمة أجير الإلكترونية في المملكة على تحقيقها ومن أشهر هذه الأهداف ما يلي
- تهدف هذه الخدمة إلى توفير آلية سهلة لعرض الوظائف الشاغرة المؤقتة دون أي تعقيدات إدارية.
- كما أنها تهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال ضمان الامتثال بالقوانين المعمول بها داخل المملكة.
- ضمان حسن إدارة العمالة لكي تكون متوافقة مع قوانين العمل داخل المملكة.
- تساهم في تعزيز فرص العمل للسعوديين والمقيمين في موسم الحج.
- تعزيز مشاركة السعوديين والمقيمين في المناسبة الدينية العظيمة وهي موسم الحج مما يسهم في زيادة دخولهم الشهرية.
- تعزيز من تقديم المملكة أفضل تجربة حج للزوار عبر هذه الخدمة الإلكترونية.