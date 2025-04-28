“من هنــــــــــــا” .. وزارة التعليم تكشف عن خطوات استخراج صحيفة احوال معلم 2025

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعديد من الطلاب والمعلمين العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل عليهم حيث وفرت خدمة استخراج صحفية أحوال معلم التي يحتاجها الكثير من المعلمين والمعلمات لذلك سوف نوضح لكم اليوم خطوات استخراج صحيفة احوال معلم والشروط اللازمة من أجل استخراجها في جمهورية مصر العربية.

خطوات استخراج صحيفة احوال معلم

يرغب العديد من المعلمين والمعلمات التعرف على طريقة استخراج صحيفة أحوال معلم لذلك إليكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمعلمين.

التوجه إلى كادر المعلم أو نظام معلمين أونلاين

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول حيث يجب ادخال كود المعلم.

لا بد من كتابة الرقم القومي.

كذلك لا بد من كتابة كلمة السر حيث تمنح من وحدة المعلومات بالمدرسة أو الإدارة التعليمية في جمهورية مصر العربية

ثم بعد ذلك اختيار خدمة استخراج صحيفة الأحوال

بعد الدخول اختر خدمة طباعة صحيفة أحوال إلكترونية

بعد ذلك مراجعة البيانات مع التأكد من صحة جميع البيانات المعروضة مثل الاسم والتخصص والمؤهل وتاريخ التعيين مع الدورات التدريبية.

ثم طباعة الصحيفة للحصول على نسخة ورقية.

بعد ذلك اعتماد الصحيفة ويتم توقيعها وختمها من المدرسة

شروط الحصول على صحيفة الأحوال