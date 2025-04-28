خطوات التسجيل في منحة الطلبة في التربية العراقية .. للحصول على 8000 دينار

منحة الطلبة في التربية العراقية من الموضوعات التي طال البحث عنها من قبل عدد كبير من الطلاب في دولة العراق حيث يرغبوا التعرف على طريقة طلب منحة الطلبة من وزارة التربية العراقية من أجل الحصول على الدعم المالي المطلوب الذي يساعدهم في تلبيه رغباتهم واحتياجتهم لذلك سوف نوضح لكم خطوات طلب منحة الطلبة في العراق مع جميع الضمانات اللازمة للحصول على تلك المنحة.

منحة الطلبة في التربية العراقية

يريد الكثير من المواطنين والمواطنات الذي يرغبوا التسجيل في منحة الطلبة في التربية العراقية التعرف على الطريقة الصحيحة بالخطوات حيث وزارة التربية في العراق أعلنت فتح باب التقديم للمنحة الدراسية كما يلي:

عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية عبر موقعها الرسمي أو عبر مديريات التربية في المحافظات.

تسجيل الاستمارة حيث يتم تحميل أو استلام استمارة طلب المنحة من المدرسة أو المديرية التعليمية.

لا بد من تقديم الأوراق المطلوبة مثل هوية الطالب مع هوية ولي الأمر مع البطاقة الوطنية الموحدة

كما لا بد تأييد بالدوام من المدرسة التي يدرس بها الطالب.

توفير نسخة من البطاقة التموينية.

إحضار نسخة من بطاقة السكن أو تأييد سكن.

شهادة الفقر التي تصدر من المجلس البلدي أو من القضاء المختص

كما لا بد من توفير صور شخصية للطالب.

ثم إرسال الطلب ويتم المراجعة والموافقة في حالة توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة.

شروط التقديم على منحة الطلبة في التربية العراقية