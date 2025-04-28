مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 44.. موعد البث والقنوات الناقلة

مسلسل السلطان محمد الفاتح، تمكن من أخذ شهرة كبيرة وشعبية هائلة، في عرضه إلى باقة كبيرة من الحلقات التي تحمل الكثير من الأحداث التشويقية المختلفة، ناهيك عن التخطيط الملهم للحصول على القسطنطينية والقضاء على الإمبراطور، بالإضافة إلى أن المسلسل نال إعجاب الجمهور من أولى حلقات له وذات الفخامة التي يتميز بها هذا العمل التاريخي عن غيره.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة 44

من المتوقع بأن تشهد الحلقة 44 من مسلسل السلطان محمد أحداث جديدة في تطوير وتأهل مدينة القسطنطينية وبناء أكبر مجمع ومسجد فيها، بالإضافة إلى بناء أكبر مدرسة، لتكون هي عاصمة الدولة العثمانية، وفي سبيل ذلك راح ضحاياها ألاف من المسلمين بعد حصار دام أكثر من 51 يومًا ما بين التخطيط والخدع والخيانة، حتى تمكن الفاتح من القضاء على كل هذه الخدع وحصوله على المدينة، وبعد أن تم القضاء على أورهان شقيق السلطان، فمن المتوقع بأن يسير إلى فتح جديد وتخطيط أكبر للحصول على روما.

مواعيد بث مسلسل السلطان محمد الفاتح

أما عن المواعيد التي يتم فيها عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح بمختلف اللغات سواء التركية أو العربية، فجاءت كما يلي:-