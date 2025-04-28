ما هو حقيقة الإعلان عن موعد زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025؟ .. مجلس الوزراء يكشف

في الوقت الراهن يرغب العديد من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين في دولة العراق التعرف على موعد زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025 حيث وضحت الحكومة العراقية بأنها تسعى دائماً إلى تحسين مستويات المعيشة عبر إقرار زيادات جديدة في الأجور والمعاشات خلال عام 2025 وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في تلك الفترة

موعد زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025

ينتظر العديد من العراقيين والعراقيات موعد زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025 ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الزيادة ولكن تم تحديد مواعيد صرف الرواتب والمعاشات حيث رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين كما يلي بكل التفاصيل:

يتم صرف رواتب الموظفين في اليوم 23 من كل شهر ميلادي.

كما في حالة صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تعديل الموعد بالتقديم أو التأجيل.

تصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

كما إذا تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية يتم تقديم الصرف أو تأجيله وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة.

ما هي رواتب المتقاعدين في العراق ؟

لقد تم تحديد الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بمبلغ 500,000 دينار عراقي.

كذلك رفع معاشات المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون 600,000 دينار إلى 700,000 دينار.

زيادة معاشات من كانوا يتقاضون 700,000 دينار لتصبح 800,000 دينار.

كيفية الاستعلام عن الرواتب والمعاشات في العراق

في بداية الأمر للعلم يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن مستحقاتهم الشهرية عبر الموقع الإلكتروني لدى وزارة المالية العراقية باتباع الخطوات التالية: