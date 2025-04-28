الصندوق الوطني يكشف عن موعد زيادة الحد الأدني في المغرب .. قيمة الزيادة الجديدة

يعتبر موعد زيادة الحد الأدني في المغرب من الموضوعات التي يبحث عنها العديد من المواطنين في دولة المغرب حيث وضحت الحكومة المغربية بأن هناك زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب في عام 2025 كما وضحت أيضاً بأن هناك تطبيق زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور بمختلف القطاعات لكي يتم تحسين مستوى المعيشة للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بالدولة.

موعد زيادة الحد الأدني في المغرب

هناك بحث متواصل عن موعد زيادة الحد الأدني في المغرب حيث هناك تفاصيل ومواعيد الزيادات على حسب كل قطاع في الدولة كما يلي:

القطاع العام الوظيفة العمومية سوف تزيد من من يوليو 2025 حيث سوف يرتفع الحد الأدنى للأجر الصافي من 3000 درهم إلى 4500 درهم أي بزيادة تفوق 50%.

كذلك القطاع الخاص الغير فلاحي الصناعي والتجاري والخدمات سوف يزيد من يناير 2025 كما سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% حيث سوف يصل إلى 3045 درهم.

كذلك القطاع الفلاحي سوف يزيد بنسبة 5% حيث سوف تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 ليبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري حوالي 2855 درهم

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

في البداية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

كذلك التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

هذه الزيادات تحت إشراف الحكومة المغربية لتعزيز مستوى المعيشية

كما تعمل على زيادة الدخل الشهري للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص داخل نطاق دولة المغرب.

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب 2025

للعلم سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين في المغرب في يوم 25 من كل شهري ميلادي 2025 فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو أجازة نهاية الأسبوع يتم تعديل موعد صرف الراتب الشهري التقاعدي في دولة المغرب