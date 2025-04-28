بعد إستطلاع الرؤية .. غدًا أول أيام غرة شهر ذي القعدة 1446 في مصر والسعودية

يتساءل الكثير من المسلمين عن غرة شهر ذي القعدة 1446 حيث سوف يتم استطلاع هلال شهر ذو القعدة 1446هـ لمعرفة موعد بداية الشهر كما يعتبر ذي القعدة 1446 من الشهور الحرم المذكورة في القرآن الكريم حيث يعتبر الشهر استعداد لموسم الحج أو استعداد لأداء مناسك الحج لهذا العام حيث ينتظر المسلمون في العالم العالم إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن رؤية هلال شهر ذو القعدة لعام 1446 وهو الشهر الحادي عشر كما في حالة رؤية الهلال يعني بداية شهر ذو القعدة.

غرة شهر ذي القعدة 1446

في الفترة الراهنة يريد الكثير من المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم التعرف على موعد استطلاع رؤية هلال ذو القعدة حيث تستعد دار الإفتاء اليوم الإثنين 28 مايو لاستطلاع هلال شهر ذو القعدة للعام 1446هـ بعد صلاة المغرب أي بعد الغروب ولكن هناك توقعات فلكية أن يكون يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 هو غرة شهر ذو القعدة أي شهر شوال سوف يصبح 30 يوم كما سوف يتم تحري الهلال في السعودية والدول العربية في نفس اليوم حيث من الموقع أن يكون الثلاثاء 29 أبريل 2025 هو أول أيام ذو القعدة في معظم الدول الإسلامية كذلك الدول العربية في هذا العام الحالي.

أهمية شهر ذو القعدة 1446