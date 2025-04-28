بعد إستطلاع الرؤية .. غدًا أول أيام غرة شهر ذي القعدة 1446 في مصر والسعودية

فريق عمل البديل آخر تحديث تصنيف أخبار السعودية
بعد إستطلاع الرؤية .. غدًا أول أيام غرة شهر ذي القعدة 1446 في مصر والسعودية
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فريق عمل البديل

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