الرابط اشتغل.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025 في العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق من الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025، كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة الراتب وموعد صرفه من مختلف منافذ الصراف الألي، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قم بإتباع مجموعة من الخطوات المعنية بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عن شهر مايو 2025، التي من المتوقع بأن يتم صرفه مع نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية الرسمي.

ثم قم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

بحيث تتمكن من تحديد شهر مايو 2025.

القيام عندها بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقاعد.

النقر على زر “بحث”.

حتى يسهل استعلامك عن قيمة الراتب وموعد الحصول عليه.

ما هي شرط الحصول على رواتب المتقاعدين العراق؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقاعدين راغبي الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، وفقًا لما يلي:-