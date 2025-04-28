استلم مليون دولار كاش الان.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم موسم مايو 2025

مسابقة الحلم من أبرز المسابقات والبرامج التي انحاز إليها شريحة كبيرة من المتابعين في الوطن العربي، خاصة وأنه عقب الانضمام إلى المسابقة ستتأهل من الدخول إلى السحب الصغير ومن ثم الكبير، لتحصل على جائزة تصل قيمتها حتى المليون دولار أمريكي، فيما أن البرنامج يوفر بعض الأرقام والطرق التي يسهل بها على العملاء في الاشتراك بالمسابقة، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

ما هي أرقام مسابقة الحلم؟

أما عن الأرقام المخصصة للاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول العربية، والقيام بإرسال رسالة نصية من خلالها ستتمكن من الاشتراك في المسابقة، وفقًا للأتي:-

رقم مسابقة الحلم من دولة الأردن “98858”.

رقم مسابقة الحلم من الإمارات 3636.

رقم مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية 650444.

اشترك من دولة مصر على رقم 95458.

من دولة قطر على رقم 92466.

ما هي مواعيد سحب مسابقة الحلم الموسم الجديد؟

وحدد برنامج الحلم، المواعيد التي يتم فيها بث حلقات مسابقة الحلم الموسم الجديد، أمام كافة المشتركين راغبي الإشتراك في المسابقة والحصول على الجوائز المالية القيمة التي توفرها المسابقة، وفقًا للأتي:-

السحب الشهري بقيمة تصل لـ 100 ألف دولار أمريكي بداية شهر مايو.

كذلك فإن السحب الأسبوعي يوافق يوم السبت 10 مايو 2025 بقيمة 5000 دولار.

أما عن السحب السنوي فيكون بقيمة مليون دولار أمريكي.

نظير أن الأسبوعي بشكل دوري بقيمة تبلغ نحو 5000 دولار أمريكي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

وتتمثل أبرز شروط الاشتراك في مسابقة الحلم، وفقًا للأتي:-