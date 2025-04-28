سعر الذهب الان تحديث لحظي في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب حالة من الثبات على مدار تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28 من شهر أبريل 2025 بمختلف محلات الصاغة، نظير أن سعر أونصة الذهب داخل البورصة العالمية سجلت نحو 3319 دولارًا للشراء، وللبيع 3318 دولارًا، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على سعر الجرام الواحد من الذهب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب تحديث لحظي الان

جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الذهب تحديث لحظي داخل محلات الصاغة اليوم الإثنين، ويأتي ذلك بعد أخر ارتفاع شهدته أسعار المشغولات الذهبية على مدار الفترة الماضية داخل محلات الصاغة، نظير التقلبات التي حدثت على المعدن الأصفر، وفقًا للاتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5455 جنيه شراء، وبيع 5431 جنيه للجرام الواحد.

بينما سجل سعر الجرام الواحد من عيار “14” نحو 3182 جنيه للشراء، وللبيع 3171 جنيه للجرام.

أما عن سعر الجرام الواحد من عيار “21” بلغ نحو 4773 جنيه للشراء، وبيع 4753 جنيه بدون المصنعية.

كما سجل سعر الجرام من عيار “22” نحو 5000 جنيه شراء، وبيع 4979 جنيه.

وعن الجنيه الذهب فسجل نحو 38 ألف و184 جنيه شراء، وبيع 38 ألف و164 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب

أما عن قيمة مصنعية الذهب فتختلف من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المطبقة على سعر الذهب من 65 لـ 200 جنيه على الجرام الواحد، ويتوقف ذلك على حجم ونوع الذهب التي يتم شراءه من قبل المستهلكين على مستوى الجمهورية، حتى يتمكن بالتعرف عليه العملاء.