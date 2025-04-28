تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية على النايل سات والعرب سات الان

تعتبر قناة CN كرتون نتورك بالعربية من أبرز القنوات الفضائية المعنية بتقديم محتوى طفولي وكرتوني مميز على مدار الساعة، حتى أن القناة قامت بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية، بحيث يسهل القيام بالتعرف عليها واستقبالها على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

ثبت تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11138.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

نزل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية العرب سات

ويمكنك تنزيل تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي الثاني، ذات الجودة العالية والإشارة القوية التي يمكنك من خلالها الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي عرب سات.

ترددها الحديث 11747.

بينما استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

ما تقدمه قناة CN كرتون نتورك بالعربية؟

تقدم قناة CN كرتون نتورك بالعربية باقة كبيرة من المحتوى الطفولي المميز على مدار الساعة، بعيدًا عن البرامج التعليمية التي تحفز الطفل بشكل كبير، وتعزز من ثقافته، ومن بينها الأتي:-

أغنية غامبول.

وقت المغامرة.

بن 10.

لؤلؤة.

توم وجيري.

المحقق كونان.

العصر الجليدي.

مستر بين.

خطوات تثبيت القناة