بنك الخرطوم فتح حساب أونلاين بدون زيادة الفرع 2025 بشروط ميسرة بالرقم الوطني أو الجواز

يقدم في الأيام الحالية بنك الخرطوم خدمات إلكترونية عديدة حيث تم توفير فتح حساب بنكي أونلاين عبر بنك الخرطوم كما يمكن الحصول على خدمات أخرى عديدة لدى بنك الخرطوم سواء كان العميل سوداني أو مغترب لما يوفره البنك من خدمات مصرفية إلكترونية متطورة تسهل إدارة الشؤون المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم.

بنك الخرطوم فتح حساب أونلاين بدون زيادة الفرع

يقدم بنك الخرطوم فتح حساب أونلاين بدون زيادة الفرع بكل سهولة حيث يمكن للعملاء فتح حساب بنكي باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

استخدم القائمة الرئيسية حيث يتم اختيار خيار تسجيل الدخول.

بعد ذلك حدد اللغة العربية من بين الخيارات المتاحة.

بعد ذلك الضغط على خيار فتح حساب جديد.

عليك بعد ذلك اختيار نوع الحساب المرغوب فتحه سواء جاري أو توفير.

ثم تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية المطلوبة

بعد ذلك التأكد من دقة وصحة كافة البيانات المدخلة.

بعد استكمال تسجيل النموذج يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

كافة شروط فتح حساب في بنك الخرطوم