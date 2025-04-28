طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لدى وزارة المالية لشهر مايو 2025

وزارة المالية العراقية وفرت خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراقيين في العراق حيث يمكن الاطلاع على راتب التقاعد في دولة العراق لجميع المحافظات عبر الوزارة بدون الذهاب إلى مقر حكومي لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع على راتب التقاعد في دولة العراق كما سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول عليها في عموم العراق.

كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي عبر وزارة المالية العراقية

في بداية الأمر تتيح وزارة المالية العراقية للمتقاعدين إمكانية الاطلاع على تفاصيل رواتبهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

اختيار خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد.

تعبئة نموذج الاستعلام بالبيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقاعد.

الضغط على زر الاستعلام للحصول على تفاصيل الراتب التقاعد لشهر مايو 2025.

شروط طلب راتب التقاعد في العراق

في بداية الأمر هناك مجموعة من التساؤلات حول شروط طلب راتب التقاعد في العراق لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على راتب التقاعدي في الدولة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: