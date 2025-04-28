ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية

تقدم الأيام الحالية قناة طيور الجنة بيبي أغاني تعليمية وترفيهية متميزة للأطفال حيث القناة الفضائية من أهم القنوات المخصصة للأطفال كما تسهم بشكل فعال في تنمية مهارات الأطفال الصغيرة بأسلوب مشوق كما تتميز قناة طيور الجنة بيبي بتقديم محتوى مناسب للطفل العربي الصغير بجودة عالية في الصوت والصورة مما يجعل مشاهدتها تجربة ممتعة للأطفال ومحبي الأناشيد الدينية الهادفة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

تعرض قناة طيور الجنة بيبي على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات أحلى البرامج الغنائية وتوفر محتوى تعليمي وترفيهي يناسب عدد كبير من مختلف الفئات العمرية للأطفال كما تتميز بعرض برامجها وأغانيها بجودة ممتازة وبدون اشتراك شهري مما يتيح للجميع متابعتها بشكل مجاني على مدار الساعة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القناة الفضائية على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال كما يلي: