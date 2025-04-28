طريقة التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1447 “هنــــــــا” .. وفقًا للشروط التي وضعتها الوزارة

وفرت وزارة التعليم السعودية خدمات إلكترونية عديدة للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور حيث أتاحت التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1447 حتى يوم 3 مايو 2025 ولكن لا بد من توفير كافة الإجراءات مع رفع جميع المستندات والأوراق اللازمة لدى نظام نور الإلكتروني لذا سوف نقوم بتوضيح خطوات التقديم الإلكتروني على رياض الأطفال للعام المقبل.

التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1447

سوف نوضح لكم اليوم طريقة التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور للعام 1447هـ والشروط المطلوبة لذلك حيث فرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال الحكومية والأهلية عبر نظام نور الإلكتروني لذلك إليك خطوات التسجيل التي يجب توفرها كما يلي:

الدخول إلى نظام نور الإلكتروني في السعودية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب في حالة عدم التسجيل.

ثم بعد ذلك التقديم لتسجيل طالب جدي

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى تسجيل الأبناء ثم اختر تسجيل طالب جديد.

ثم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية والإقامة والجنسية.

بعد ذلك اختيار الروضة المناسبة حيث اختر الروضة في مكان قريب من عنوان سكنك.

ثم بعد ذلك رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وسجل الأسرة أو الإقامة

ثم اضغط على زر تأكيد التسجيل مع متابعة حالة الطلب.

شروط التسجيل في رياض الأطفال 1447هـ