أنت ملونير العام الحالي 2025 .. تواصل فورًا مع أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم “هنــــــــا”

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الموضوعات التي تزايد عليا البحث بسبب رغبة العديد من محبي برنامج الحلم الذي يقدمه المذيع مصطفى الأغا الاشتراك فيه من أجل الفوز بالمسابقة الكبرى أو شراء المنزل الذي يحلم بيه أو شراء السيارة لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام الحالي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يريد الكثير من المتابعين لبرامج المسابقات المشهور التعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو كلمة Dream إلى رقم المخصص لكل دولة لذلك إليكم بعض الأرقام على حسب كل بلد كما يلي بكل التفاصيل:

يمكن في المملكة السعودية أرسال الرسالة إلى الرقم 650444 عبر شركات الاتصالات مثل STC أو موبايلي أو زين.

كما يمكن من الإمارات العربية المتحدة أرسل إلى الرقم 6070 عبر اتصالات أو du.

كما يمكن من مصر يتم الاشتراك بإرسال الرسالة إلى الرقم 95458 عبر شركات فودافون أو أورانج أو اتصالات.

كذلك يمكن من المغرب أرسال إلى الرقم 9669 عن طريق اتصالات المغرب أو إنوي أو أورنج.

كما مسموح في الكويت أرسال إلى الرقم 4141 عبر زين أو أوريدو أو VIVA.

متاح في الأردن الاشتراك عبر إرسال الرسالة إلى الرقم 98858 عبر أورانج أو زين.

كما يمكن أيضاً الاشتراك عبر تطبيق حلم أو من خلال الموقع الرسمي للمسابقة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم