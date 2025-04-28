خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق عبر منصة أور العراقية “هنـــــــــــــــــا”

تحديث البطاقة التموينية في العراق من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات حيث أعلنت وزارة التجارة العراقية عن توفير منصة أور من أجل تحديث البطاقة التموينية عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي لتسهيل الوقت والجهد المبذول على المجتمع العراقي لذلك سوف نوضح لكم طريقة التحديث والشروط اللازمة.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

في الآونة الأخيرة يرغب العديد من المواطنين والمواطنات في دولة العراق التعرف على طريقة تحديث البطاقة التموينية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم كيفية تحديث البطاقة التموينية في عموم العراق كما يلي:

عليك الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إن لم يكن لديك حساب سابق عليك اختيار خدمة تحديث البطاقة التموينية.

ثم تسجيل البيانات المطلوبة مثل اسم المركز التمويني ورقم البطاقة التموينية.

بعد ذلك رفع المستندات اللازمة والتي تشمل البطاقة الوطنية الموحدة

بعد ذلك عليك إرسال الطلب وسوف يتم الموافقة في حالة توفير جميع الالتزامات المطلوبة.

شروط طلب تحديث البطاقة التموينية في العراق