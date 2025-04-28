اسرع يا زول .. طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 

بنك الخرطوم يقدم خدمات عديدة منها سهولة إدارة الحساب البنكي كما يمكن تحويل الأموال ودفع الفواتير بدون ماستر كارد لذلك يتساءل الكثير من المواطنين والمغتربين في دولة السودان عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 من أجل الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك في دولة السودان لذلك سوف نوضح لكم الطريقة والشروط اللازمة لفتح الحساب عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025

بنك الخرطوم وفر خدمات إلكترونية عديدة منها فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك إليكم جميع الخطوات اللازمة لفتح الحساب كما يلي:

تنزبل تطبيق بنكك عبر متجر جوجل بلاي أو الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم التسجيل كمستخدم جديد

بعد ذلك قم بفتح التطبيق ثم اضغط على خيار مستخدم جديد للتسجيل في فتح حساب لدى بنك الخرطوم.

بعد ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم مع رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم الوطني.

ثم رفع المستندات المطلوبة للموافقة على فتح الحساب البنكي لدى بنك الخرطوم.

ثم إجراء الإيداع المطلوب طبقاً لتعليمات البنك عبر الإنترنت.

بعد ذلك مراجعة الطلب وسوف تتلقى إشعار بتفعيل حسابك.

يمكنك بعدها الاستفادة من الخدمات البنكية.

شروط فتح حساب أون لاين لدى بنك الخرطوم