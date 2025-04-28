استعلم عن سكنك الآن .. طريقة الاستعلام عن عدل 3 المرحلة الثانية 2025 بالجزائر

طريقة الاستعلام عن عدل 3 المرحلة الثانية من الأمور التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين السعوديين والسعوديات حيث يرغبوا معرفة كيفية التسجيل لذلك وفرت وكالة عدل في الجزائر العديد من الخدمات الإلكترونية للراغبين في حجز شقق سكنية جديدة في دولة الجزائر لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع عن عدل 3 المرحلة الثانية بالخطوات المطلوبة في مقال اليوم.

طريقة الاستعلام عن عدل 3 المرحلة الثانية

وكالة عدل الرسمية في الجزائر تقدم خدمة الاستعلام عن المرحلة الثانية في عدل 3 لذلك إليكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية:

للعلم إذا كنت مسجل في عدل 2 أو عدل 1 يمكن الدخول إلى حسابك الشخصي برقم التسجيل وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك متابعة الجديد أو التأكد من وضعيتك في وكالة عدل 3 بالجزائر.

كما يمكنك زيارة مقر وكالة عدل للاستعلام بكل سهولة.

كما تم توفير الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني للتعرف على نتائج عمل 3 المرحلة الثانية عن طريق وزارة السكن والعمران في دولة الجزائر.

شروط التسجيل في عدل 3 المرحلة الثانية

لكي يتم الاستفادة من عدل 3 المرحلة الثانية لا بد من توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل: