خطوات تحديث المؤهل الدراسي عبر أبشر 1446 “خطوات بسيطة هنـــــــــــــــــــــــا”

تحديث المؤهل الدراسي عبر أبشر من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين السعوديين والسعوديات حيث وفرت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل عليهم بدل من الذهاب إلى أي مقر حكومي من أجل تعديل المؤهل الدراسي ولكن يتطلب ذلك توفير بعض الشروط المطلوبة لتنفيذ الطلب لذلك سوف نوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة في مقال اليوم من تحديث المؤهل الدراسي لهذا العام.

تحديث المؤهل الدراسي عبر أبشر

يمكن الآن تعديل مؤهلك الدراسي بسهولة عن طريق منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر الدخول إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول على حسابك.

ثم بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك الضغط على طلب جديد.

حدد السجل المدني ثم بعد ذلك اختيار تجديد خدمة تعديل المؤهل الدراسي.

بعد ذلك إدخال الاسم ورقم الهوية الوطنية.

لا بد من التأكد من أن الهوية سارية المفعول من أجل تعديل المؤهل الدراسي.

ثم بعد ذلك رفع الصورة الرسمية للمؤهل الدراسي.

بعد ذلك مراجعة كافة البيانات بشكل صحيح ثم الضغط على تأكيد.

عليك حفظ البيانات من أجل تقديم الطلب.

شروط طلب تحديث المؤهل الدراسي

في الآونة الأخيرة منصة أبشر توفر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة تحديث المؤهل الدراسي بكل سهولة ولكن لتنفيذ الطلب لا بد من التأكد من توفر الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي: