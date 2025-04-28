ما هو موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للمصريين بالخارج؟ .. وزارة التعليم تكشف

مع اقتراب نهاية العام الدراسي في جمهورية مصر العربية يريد الكثير من أولياء الأمور والطلاب المقيمين خارج مصر التعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للمصريين بالخارج لذلك قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لكي تلبي مطالب الطلاب في داخل وخارج البلاد حيث وفرت منصة أبناؤنا في الخارج من أجل مساعدة الطلاب والطالبات المقيمين في بلاد أخرى خارج مصر لذلك سوف نوضح لكم آخر أخبار امتحانات الترم الثاني للمصريين بالخارج.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للمصريين بالخارج

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين بالخارج سوف تكون في آخر شهر أبريل 2025 ولكن بشرط أساسي أن يكون الطالب قد أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 في مدارس المسار المصري بالخارج.

ما هي شروط التسجيل في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

للتسجيل في الامتحانات النهائية يجب على أولياء الأمور إحضار مجموعة من الأوراق الأساسية وهي كما يلي: