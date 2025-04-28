باقي كام يوم وتقبض؟ .. موعد صرف راتب المتقاعدين في السعودية لشهر مايو 2025

لقد تزايد البحث عن موعد صرف راتب المتقاعدين في السعودية الدفعة القادمة لذلك لقد أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين في المملكة حيث وفرت للمواطنين السعوديين والسعوديات راتب التقاعد لمن يتطابق عليهم الشروط ويتم صرف الراتب التقاعدي بشكل شهر لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف الراتب لشهر مايو 2025
موعد صرف راتب المتقاعدين في السعودية
لقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية أن صرف رواتب المتقاعدين سواء من القطاع المدني أو العسكري لشهر مايو 2025 لذلك إليكم جميع التفاصيل كالآتي:
- تقرر صرف راتب التقاعد في يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025م كذلك الموافق 3 ذو القعدة 1446هـ
- كما سوف يتم إيداع الرواتب التقاعدية في الحسابات البنكية التابعة إلى المستفيدين عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد
- كذلك في حالة صادف موعد الصرف عطلة نهاية أسبوع يتم تبكيير عملية الصرف ولكن الدفعة القادمة لم يتم تغير موعدها المحدد من المؤسسة.
طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي لشهر مايو 2025
- عليك الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي
- ثم بعد ذلك سجل الدخول باستخدام حسابك في نفاذ الوطني ولكن بنفس بياناتك في منصة أبشر.
- بعد الدخول اختر من القائمة الرئيسية الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختيار بعد ذلك التقاعد
- بعد ذلك الضغط على الاستعلام عن معاش التقاعد.
- لابد من كتابة البيانات المطلوبة وسوف يظهر لك تفاصيل الراتب التقاعدي كذلك المبالغ المستحقة.
- بذلك يمكن الاطلاع على الراتب الشهري التقاعدي في المملكة العربية السعودية.