باقي كام يوم وتقبض؟ .. موعد صرف راتب المتقاعدين في السعودية لشهر مايو 2025

لقد تزايد البحث عن موعد صرف راتب المتقاعدين في السعودية الدفعة القادمة لذلك لقد أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين في المملكة حيث وفرت للمواطنين السعوديين والسعوديات راتب التقاعد لمن يتطابق عليهم الشروط ويتم صرف الراتب التقاعدي بشكل شهر لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف الراتب لشهر مايو 2025

موعد صرف راتب المتقاعدين في السعودية

لقد أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية أن صرف رواتب المتقاعدين سواء من القطاع المدني أو العسكري لشهر مايو 2025 لذلك إليكم جميع التفاصيل كالآتي:

تقرر صرف راتب التقاعد في يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025م كذلك الموافق 3 ذو القعدة 1446هـ

كما سوف يتم إيداع الرواتب التقاعدية في الحسابات البنكية التابعة إلى المستفيدين عن طريق المؤسسة العامة للتقاعد

كذلك في حالة صادف موعد الصرف عطلة نهاية أسبوع يتم تبكيير عملية الصرف ولكن الدفعة القادمة لم يتم تغير موعدها المحدد من المؤسسة.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي لشهر مايو 2025