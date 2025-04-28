“نداء عاجل من الموارد البشرية” .. ضرور تحديث حساب المواطن لعدم إيقاف الدعم!

يعتبر تحديث حساب المواطن من الأمور المهمة من أجل استمرار دعم برنامج حساب المواطن الذي يحصل عليه المستفيدين بشكل مستمر تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دولة السعودية ولكن لا بد من توفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الدعم المالي المقدم لمحدودي الدخل في السعودية لذلك إليكم طريقة تحديث بيانات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية.

تحديث حساب المواطن

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات ومن أهمها توفير تحديث حساب المواطن لضمان صرف الدعم لكن يستحق في المجتمع السعودي لذلك إليكم خطوات تحديث حساب المواطن في السعودية كما يلي بالتفصيل:

في البداية زيارة موقع حساب المواطن في السعودية.

ثم بعد ذلك سجل الدخول بحسابك على رقم الهوية وكلمة المرور.

كذلك من القائمة الرئيسية اضغط على تفاصيل الطلب لتحديث بيانات حساب المواطن.

اختر تحديث بياناتك ثم بعد عدل كافة البيانات المطلوبة مثل الدخل والعنوان وعدد التابعين على سبيل المثال.

في النهاية اضغط على حفظ البيانات ثم تقديم الطلب كما سوف تصلك رسالة نصية بالتأكيد.

أهم شروط التسجيل في حساب المواطن