مرتبك نزل ؟.. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو 2025

تعتبر رواتب المتقاعدين من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، وخاصة مع اقتراب توزيع رواتب شهر مايو 2025، بالإضافة إلى أن الرواتب تأتي مجردة من أي زيادة جديدة سوى ما تم تطبيقها خلال العام الماضي، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن رواتب متقاعدي شهر مايو 2025 خلال السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، والتعرف على القيمة المستحق الحصول عليها، وفقًا لما يلي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الوزارة.

قم باختيار خدمة “الإطلاع على رواتب المتقاعدين”.

مع إمكانية إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقاعد.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة براتب المتقاعد.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

أما عن الشروط المعنية بطلب الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق، والحصول على راتب التقاعد الشهري، التي من المتوقع أن يوافق صرفه يوم 1 من كل شهر ميلادي، فيما يُشير ذلك إلى صرف الراتب يوم 1 مايو 2025، وفقًا للأتي:-