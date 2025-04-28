“مغـامرات ممتعـة مع تـوم وجيـري” اضبط تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل المغامرات الرائعة واسعد أطفالك

مع بداية عام 2025 يبحث الكثير من محبي الرسوم المتحركة عن التردد الجديد لقناة كرتون نتورك الجديد (Cartoon Network Arabic)، القناة التي رافقت أجيالا من الأطفال والشباب بمغامراتها وشخصياتها المحبوبة، واليوم نقدم لك كل ما تحتاج معرفته لضبط القناة والاستمتاع بمشاهدة محتواها المميز بجودة عالية.

مميزات كرتون نتورك بالعربية

منذ انطلاقها تردد قناة نتورك الجديد في 10 أكتوبر 2010، استطاعت القناة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب المشاهدين العرب من خلال تقديم محتوى متنوع، يجمع بين الترفيه والتعليم، ويراعي مختلف الفئات العمرية، لأن برامجها ليست مجرد تسلية، بل تحفز الخيال، وتعلم الأطفال قيم الصداقة، الشجاعة، والتعاون.

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2025

لضمان استمتاعك بأفضل جودة للصورة والصوت، يمكنك الآن ضبط جهازك على الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة كرتون نتورك بالعربية

ما يجعل كرتون نتورك خيارا مثاليا للمشاهدة اليومية:

محتوى مجاني بالكامل: بدون الحاجة لأي اشتراك شهري أو سنوي.

جودة عالية: عرض جميع البرامج بدقة HD لراحة عيني المشاهد.

تنوع المحتوى: بين المغامرات، الكوميديا، الأكشن، والقصص التعليمية.

دبلجة احترافية: جميع البرامج إما مدبلجة أو مترجمة للغة العربية بجودة صوتية متميزة.

طريقة ضبط تردد cn بالعربية

لإضافة القناة إلى قائمة قنواتك المفضلة، اتبع هذه الخطوات البسيطة: