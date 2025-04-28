“مغـامرات ممتعـة مع تـوم وجيـري” اضبط تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل المغامرات الرائعة واسعد أطفالك

مع بداية عام 2025 يبحث الكثير من محبي الرسوم المتحركة عن التردد الجديد لقناة كرتون نتورك الجديد (Cartoon Network Arabic)، القناة التي رافقت أجيالا من الأطفال والشباب بمغامراتها وشخصياتها المحبوبة، واليوم نقدم لك كل ما تحتاج معرفته لضبط القناة والاستمتاع بمشاهدة محتواها المميز بجودة عالية.
مميزات كرتون نتورك بالعربية
منذ انطلاقها تردد قناة نتورك الجديد في 10 أكتوبر 2010، استطاعت القناة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب المشاهدين العرب من خلال تقديم محتوى متنوع، يجمع بين الترفيه والتعليم، ويراعي مختلف الفئات العمرية، لأن برامجها ليست مجرد تسلية، بل تحفز الخيال، وتعلم الأطفال قيم الصداقة، الشجاعة، والتعاون.
تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2025
لضمان استمتاعك بأفضل جودة للصورة والصوت، يمكنك الآن ضبط جهازك على الترددات التالية:
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11277
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11747
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
مميزات قناة كرتون نتورك بالعربية
ما يجعل كرتون نتورك خيارا مثاليا للمشاهدة اليومية:
- محتوى مجاني بالكامل: بدون الحاجة لأي اشتراك شهري أو سنوي.
- جودة عالية: عرض جميع البرامج بدقة HD لراحة عيني المشاهد.
- تنوع المحتوى: بين المغامرات، الكوميديا، الأكشن، والقصص التعليمية.
- دبلجة احترافية: جميع البرامج إما مدبلجة أو مترجمة للغة العربية بجودة صوتية متميزة.
طريقة ضبط تردد cn بالعربية
لإضافة القناة إلى قائمة قنواتك المفضلة، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
- اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم.
- اختر “تركيب” أو “إعدادات القنوات”.
- اضغط على “إضافة تردد جديد” أو “البحث اليدوي”.
- اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل بيانات التردد بشكل دقيق.
- ابدأ البحث وانتظر حتى تظهر القناة.
- احفظ النتائج، واستمتع بمغامرات لا تنتهي مع شخصياتك المفضلة.