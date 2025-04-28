زيادة رواتب المتقاعدين 2025 المغرب.. أعرف تفاصيل الزيادة كاملة

زيادة رواتب المتقاعدين هي من أكثر المواضيع التي تُشغل شريحة كبيرة من المواطنين في دولة المغرب، حتى أن الزيادة الخاصة بالمعاشات تُساهم في توفير حياة اجتماعية ومستوى معيشي ملائم في ظل الأوضاع الاقتصادي التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المتقاعدين بشكل كبير، فيما يمكنك التعرف على التفاصيل الخاصة بمثل هذه الزيادات خلال السطور التالية.

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب

وجاءت أبرز التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين في دولة المغرب، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء المغربي مؤخرًا، كما يلي:-

تتراوح نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين من 5% لـ 10% بناءً على مدة الاشتراك في نظام التقاعد.

في حالة إذا كان الراتب يتراوح من 2000 لـ 4000 درهم فيحصل المتقاعد على زيادة قدرها 7%.

أما عن نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين تكون 5% في حالة كان راتب المتقاعد أقل من 4000 درهم مغربي.

حتى أن الزيادة تعتمد على أسس ومعايير مقرة من قبل صندوق التقاعد المغربي لضمان توزيعها بشكل عادل بين المستفيدين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب، وفقًا لما يلي:-